НАТО створює новий центр по захисту підводних трубопроводів і кабелів від диверсій РФ

На Заході побоюються, що Росія може націлитися на підводні кабелі та трубопроводи, оскільки почала активно картографувати критично важливу підводну інфраструктуру країн НАТО.

Глава Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн оголосив про створення нового центру із захисту нафтопроводів і підводних кабелів у відповідь на можливість того, що Росія складає карту цієї західної підводної інфраструктури і може їх саботувати. Про це 22 червня повідомило іспанське видання Defensa.

Створення цієї організації відбулося після того, як у лютому на саміті міністри оборони країн НАТО дали зелене світло на створення Координаційного осередку з критичної підводної інфраструктури, що охоплює енергетичні трубопроводи та кабелі зв'язку.

Повідомляють, що новий центр розміститься на території британського військового об'єкта Northwood на північному заході Лондона, де наразі також розташовується Морське союзне командування НАТО (MARCOM).

Коментуючи ініціативу німецький генерал зазначив, що росіяни взялися активно картографувати підводну інфраструктуру країн Альянсу.

"Російські судна активно картографують нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Існує велика стурбованість тим, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру", — сказав Вірманн.

У чому небезпека

За даними НАТО, тільки дном Північного моря проходить близько 8 000 кілометрів нафто- і газопроводів та інших кабельних систем, які неможливо контролювати в режимі 24/7. Оглядачі звернули увагу на те, що щорічно у світі реєструють близько 100 інцидентів із пошкодженням кабелів, і часто дуже складно визначити, чи є вони навмисними.

У зв'язку з цим генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники жодним чином не можуть забезпечити присутність сил Альянсу на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури, проте можна поліпшити обмін розвідданими про пересування суден і морське спостереження.

У підсумку було ухвалено рішення — замість того, щоб відстежувати всі ділянки, союзники по НАТО зосередили увагу на зонах підвищеного ризику, як-от трубопроводи і кабелі на мілководді, які більш доступні для підводників, які мають намір здійснити диверсію.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у березні заявив, що вибухи на трубопроводі "Північний потік-2", які сталися у вересні 2022 року, були вигідні насамперед Російській Федерації. За його словами, це сталося на тлі спроб РФ "заморозити Європу" і налякати її напередодні зими.