РФ наростила виробництво крилатих ракет у 3-4 рази, – ГУР

За оцінками розвідки, РФ активно закуповує компоненти до ракет через країни, які не приєдналися до санкцій.

Російська армія продовжує виробництво крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет через країни, які не приєднались до санкцій. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький в інтервʼю для "РБК-Україна".

За оцінками розвідки, ракетні обстріли РФ продовжуватиме, щоб намагатись порушити логістику ЗСУ й завадити наступу. Окупанти почали економити ракетне озброєння, бо восени вони вистрілювали по 80-100 ракет на добу — це виснажило запаси агресора. Тепер ракети з виробництва йдуть одразу в армію.

Зараз РФ змінила тактику до обстрілів:

застосовують хибні цілі — ракети Х-55 без бойової частини;

завдають удари з С-300 та застосовують крилаті бомби;

покращили тактику використання безпілотників.

РФ почала частіше застосовувати "Кинджал", яку вважають такою, що її неможливо збити. Розвідка проаналізувала компоненти до ракет. "Іскандери" та "Кинджали" виготовляють через постачання мікросхем з країн, які не приєдналися до санкцій.

Потім журналістка спитала, наскільки РФ змогла наростити виробництво "Калібрів" та Х-101. У відкритому доступі є інформація, що виробництво збільшилось в 3-4 рази.

"У вас дуже хороші дані, ви не помиляєтесь. Дійсно, по цих ракетах, які ви назвали, відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3-4 рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок, тридцять ракет, в залежності від типу. Менше – "Кинджалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни", — каже Скибицький.

На додаток ворог накопичив резерви, відновив виробництво більшості позицій та змінив або удосконалив тактику застосування ракет і БПЛА. Кількість ударів безпілотників у травні стала рекордною.

Нагадаємо, 23 червня в ГУР заявили, що знають, де РФ бере компоненти для виробництва "Кинджалів".

22 червня у Повітряних силах заявили, що під час обстрілу окупанти застосували "Кинджали", але вони не долетіли до цілей.