Ухилянтів подали в розшук: у Чернігівській області чоловіків зобов'язали з'явитися в ТЦК без повістки

Указ стосується всіх чоловіків віком від 18 до 59 років, які стоять на військовому обліку. При собі вони повинні мати пакет документів.

У Чернігівській області було видано новий указ про загальну мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані громадяни змушені з'явитися до військкомату без повістки. Про це повідомляє пресслужба Чернігівського обласного ТЦК у соціальній мережі Facebook 22 червня.

За словами полковника Олега Гончарука, згідно з Указом президента України "Про загальну мобілізацію", усі чоловіки від 18 до 59 років, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані прийти самостійно до місцевих ТЦК для уточнення облікових даних, а також для оцінки їхньої придатності до проходження військової служби.

"Кожен військовозобов’язаний на час дії правового режиму воєнного стану повинен мати при собі як особисті, так і військово-облікові документи, тобто приписне свідоцтво, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Громадяни віком від 18 до 27 років призову по мобілізації під час дії воєнного стану не підлягають, для них військово-обліковим документом є приписне свідоцтво", — йдеться в повідомленні.

До речі, у Чернігівському ТЦК також зазначили, що всі громадяни, які ухилилися від мобілізації, подані в розшук до Нацполіції і щодо них проводяться відповідні заходи. Загалом за цей рік було відкрито близько 38 кримінальних справ в області.

Нагадаємо, 23 червня у ТЦК пояснили, навіщо викликають чоловіків до військкоматів. За ухилення або порушення правил мобілізації чинне законодавство визначає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Тому громадянам необхідно прибути до ТЦК для проведення відповідних процедур.