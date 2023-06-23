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Десантники ЗСУ під Красногорівкою захопили позиції окупантів, які ті тримали з 2014 року (відео)

Миколаївські десантники пішли на штурм ворожих позицій в районі Красногорівки

Українські десантники провели блискучу штурмову операцію і вибили ворога з позиції, завдавши максимальних втрат.

В районі Красногорівки на Донеччині ЗСУ мають просування. Десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вдалося вибити росіян з їхніх позицій. Про це повідомив "Мілітарний".

Спочатку десантники провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.

У бригаді прорахували маршрут підходу резервних сил окупантів та організували там засідку – в результаті уразили танк. Під час операції десантники ліквідували 12 окупантів та 17 поранили.

У соцмережах повідомляють, що позиції окупантів, з яких їх вибили десантники 79-тки, вони тримали від 2014 року.

У районі Красногорівки на деяких ділянках відстань до російських позицій може досягати менше ніж 400 метрів. Тож переважно росіяни відкривають вогонь з АГС, кулеметів, мінометів, інколи працюють їхні танки. Позиції в районі Красногорівки миколаївські десантники тримають вже багато місяців. За цей час росіяни неодноразово намагалися їх штурмувати.

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Нагадаємо, що за повідомленням міноборони 22 червня, на півдні ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На сході — ведуть як оборонні, так і наступальні дії.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині бійці СБУ поцілили з дрона в окупатів, які намагалися втекти на катері із затоплених позицій.