"Головні сили ще не брали участі в боях": Сирський розповів про контрнаступ ЗСУ

За словами українського воєначальника, росіяни змогли передбачити деякі напрямки руху ЗСУ і вибудовують там міцну оборону, яку важко пробити.

Контрнаступ Збройних сил України займе певний час, оскільки з кожного боку зосереджена велика кількість сил. Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Guardian від 23 червня.

Український воєначальник зазначив, що не варто недооцінювати противника. За його словами, окупанти передбачили деякі напрямки руху ЗСУ і вибудовують у цих районах міцну оборону, яку важко пробити.

Як зазначає Сирський, сильними сторонами України в боротьбі з російською агресією є мотивації та навчання. Ще один важливий фактор успіху — детальне планування операцій і ретельна підготовка до них.

Під час інтерв'ю командувач Сухопутних військ висловив подяку Великій Британії за підтримку. На запитання журналістів про те, чи багато танків Challenger 2 зараз перебувають у резерві, він відповів, що це "великий секрет".

За словами Сирського, зараз кожен хоче швидкої великої перемоги, однак на це потрібен певний час, оскільки кожна сторона зосередила багато ресурсів.

"Наші головні сили ще не брали участі в боях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Усе ще попереду", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, що за даними The New York Times, 36-тисячне військо, яке навчали на Заході, починає перші наступальні дії на фронті. Військові демонструють загальновійськову тактику — синхронізовані атаки піхоти, бронетанкових і артилерійських сил.

Ми також повідомляли, що на думку генерала-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса, побоювання з приводу повільного прогресу України та повідомлень про великі втрати на початковому етапі операції мають пом'якшуватися військовими реаліями, а не формуватися російською дезінформацією.