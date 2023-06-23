"Агресія триватиме": у Зеленського закликали європейців прислухатися до Дуди

Михайло Подоляк підтримав погляди польського президента на війну в Україні. За його словами, вони мають стати базовими для решти країн Європи.

Тільки поразка Російської Федерації у війні проти України поверне світ до міжнародного права, інакше Європа завжди буде у стані війни. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter 23 червня.

Михайло Подоляк позитивно висловився про логіку президента Польщі Анджея Дуди щодо війни в Україні. Чиновник виділив три ключові пункти, окреслені польським лідером:

РФ повинна обов'язково програти у війні;

лише поразка РФ знову забезпечить дотримання міжнародного права;

інакше агресія триватиме, а Європа постійно буде в стані війни.

Михайло Подоляк потримав погляди Анджея Дуди

На думку радника глави ОП, позицію Дуди мають підхопити всі європейські держави.

"І як наслідок цього — "зброя, зброя, зброя..." — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 23 червня експрезидент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв помститися Анджею Дуді через порівняння Росії з диким звіром. Він заявив, що у XVIII столітті його б стратили четвертуванням на Красній площі.

Раніше, 22 червня, Анджей Дуда дав інтерв'ю, в якому заявив, що якщо Україна програє війну, то російські військові з великою ймовірністю вдеруться в інші держави, зокрема в Польщу і країни Балтії.

Ми також писали про те, що 22 червня Анджей Дуда висловився про дружбу з українським президентом Володимиром Зеленським. Він звернув увагу на те, що Зеленський продемонстрував характер і важливі риси у важкий час для українського народу.