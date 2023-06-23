"Вирвало броню": командир розповів, як вивіз підбитий M2 Bradley з поля бою (відео)

За словами військовослужбовця 47-ї ОМБр "Магура", через велику кількість прильотів на його бронемашині сталася детонація ПТКРів, після чого вона заглохла.

Командир M2 Bradley 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Андрій розповів, як його бронемашина опинилася під ворожим обстрілом. Історію військовослужбовця опублікував центр стратегічних комунікацій ЗСУ на YouTube.

Андрій зазначив, що того дня мав виїжджати з групою на штурм, однак не доїхав до точки висадки приблизно 150 метрів. У його Bradley було влучання ПТУРу та 120-мм міни.

"Вибухнули мої бічні ПТУРи, вирвало броню, корпус лопнув, тріщина пішла аж у бік водія", — згадує український захисник.

Військовослужбовець віддав наказ висадити десант, після чого довелося викликати евакуацію, оскільки внаслідок ворожої атаки було кілька постраждалих. Сам Андрій отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований.

Військовий розповів, як витягнув підбиту бронемашину з поля бою

"Наступного дня в мене якась чуйка була, що вона залишилася робочою", — зазначив командир Bradley.

За його словами, в машину було дуже багато прильотів, через що вона різко заглухла. Однак, повернувшись наступного дня, військовий зміг завести Bradley і вивезти її з поля бою, після чого вирушив назад до лікарні.

Нагадаємо, що 19 червня член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін показав, як екіпаж бойової машини піхоти Bradley M2A2 виявив російський танк. Військові влучили у ворожі цілі двома протитанковими керованими ракетами.

Раніше, 15 червня, в Міноборони України показали БМП M2 Bradley зі складу 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", в яку влучив "Град". Від удару в башту машина загорілася, але не була знищена.