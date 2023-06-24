"Удар у спину країні та президенту": генерали ЗС РФ просять ПВК "Вагнер" зупинитися (відео)

За словами генерал-лейтенанта Алексєєва, "вагнерівці" намагаються зазіхнути на виключне право Володимира Путіна призначати вище військове керівництво, що є державним переворотом.

Генерали Збройних сил Російської Федерації звернулися до найманців приватної військової компанії "Вагнер" на тлі конфлікту між Євгеном Пригожиним і Міністерством оборони. Відповідні відеозвернення з'явилися в російському Telegram-каналі "Репортер Руденко V"

Головнокомандувач ПКС РФ генерал Сергій Суровікін заявив, що нібито прибув із передової за наказом Міноборони. Звертаючись до "вагнерівців", він наголосив на спільному важкому шляху.

"Ми однієї крові, ми воїни, я закликаю зупинитися, противник тільки й чекає, коли в нас загостриться внутрішньополітична ситуація. Не можна грати на руку противнику в цей важкий для країни час", — сказав Суровікін.

Він закликав бійців ПВК "Вагнер" підкоритися наказу Володимира Путіна і зупинити колони.

Зі свого боку перший заступник начальника головного управління генштабу РФ, генерал-лейтенант Володимир Алексєєв назвав те, що відбувається, "божевіллям", яке може призвести до втрат, зокрема політичних.

"Уявіть, як сприймуть із натхненням на Заході те, що ви зараз намагаєтеся зробити. Якими б не були зараз ваші наміри, шляхетними, можливо, як вам пояснили, це удар у спину країні та президенту", — заявив Алексєєв.

Генерал-лейтенант наголосив, що тільки президент може призначати вищий керівний склад Збройних сил, а ПВК "Вагнер" робить замах на його владу, що є державним переворотом.

"Я вас прошу, одумайтеся, не потрібно зараз цього робити", — сказав воєначальник.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська, підконтрольні Міністерству оборони Росії, обстріляли ракетами позиції його найманців у тилу. Потім він сказав, що рада командирів найманців ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

Після погроз Євгена Пригожина на адресу військового керівництва РФ соціальні мережі вибухнули новою партією мемів про наростаюче внутрішнє силове протистояння всередині Росії. Попри повітряну тривогу на території всієї країни, українці встигли висміяти оголошений лідерам Кремля заколот.