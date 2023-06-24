Сили ППО збили понад 20 ракет: росіяни обстріляли Київ, Харків, Дніпро (фото, відео)

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва сталося руйнування і загоряння на кількох поверхах 24-поверхового будинку.

Російські війська в ніч на 24 червня обстріляли Україну ракетами. Сили ППО України збили понад 20 із них, однак не обійшлося без пошкоджень цивільної інфраструктури. Так, у Києві уламки пошкодили багатоповерховий будинок. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Там заявили, що це була вже восьма ракетна атака на українську столицю.

"Ворог укотре застосував свою звичайну тактику — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет", — ідеться в повідомленні.

Також там зазначили, що внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі столиці сталося руйнування і загоряння на кількох поверхах 24-поверхового будинку.

"Щодо постраждалих наразі відомо про двох осіб. Одну госпіталізували, іншій надали медичну допомогу на місці", — сказано в повідомленні.

Крім того, в мережі з'явилися фото і відео з місця події.

Пізніше у КМВА повідомили, що в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 24–поверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах. Загиблих не виявлено, постраждалих — 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці.

Удари по Дніпру

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор міста. За його словами, деякі будинки були повністю знищені.

"Жодної військової мети. Кілька будинків зруйновано вщент. Величезна воронка після вибуху", — написав Філатов.

Він також заявив, що є постраждалі.

Зазначимо, що жителі Дніпропетровської області також опублікували відео в мережі, на яких можна побачити, що вибуховою хвилею в одному з будинків вибило вікна.

Обстріл Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська обстріляли місто ракетами С-300.

"Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо — ракетами С-300. В одному випадку влучання в газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС", — написав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили деталі обстрілу ЗС РФ у ніч на 23 червня. Як зазначили в командуванні, усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були успішно знищені підрозділами ППО, переважно в Хмельницькій області.