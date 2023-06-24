Наша мета — звільнити всі території: у ГУР розповіли про плани ЗСУ на найближчі місяці

Зі свого боку, противник чіплятиметься за окуповані території і намагатиметься вийти на рубежі Донецької та Луганської областей, щоб потім заявити про "виконання завдань СВО".

Активні бойові дії на фронтах України триватимуть протягом наступних 2-3 місяців, при цьому очікуються як наступальні, так і оборонні дії з боку Сил оборони. Їхня мета — повне звільнення окупованих територій. Про це 23 червня заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню РБК.

Заступник начальника ГУР зазначив, що противник, імовірно, намагатиметься з одного боку утримувати захоплені території, а з іншого — просуватися до кордонів Луганської та Донецької областей. Після чого Кремль може оголосити про "успішне завершення спеціальної військової операції", вважає Скібіцький. Однак Збройним силам навряд чи вдасться реалізувати свої плани.

"У них є проблеми з комплектуванням, насамперед озброєнням і військовою технікою. Нові підрозділи, частини та з'єднання необхідно відповідним чином оснастити озброєнням, технікою", — наголосив Скібіцький.

За його словами, наразі українська розвідка спостерігає, що те озброєння, яке знімають зі складів зберігання, з арсеналів, потребує ремонту, вдосконалення та модернізації. Водночас саме з цим у противника існують проблеми.

Тим часом українське командування орієнтуватиметься на середину літа, коли можна буде побачити, чи зміг противник ввести нові підрозділи в бій, чи ні. Зі свого боку в Міноборони РФ уже заявили про реформування і відновлення Ленінградського і Московського військових округів.

"Після цього можна буде і робити оцінку можливостей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії вже на осінньо-зимову кампанію", — підсумував Скібіцький.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про пріоритетні цілі російських окупантів. На його думку, ЗС РФ продовжить завдавати ракетні удари з метою стримати контрнаступ Сил оборони.