Мовчання еліт: у найближчі 48 годин у РФ може початися громадянська війна , — ОП

За словами радника ОП Михайла Подоляка, зараз усі потенційні гравці визначаються зі своєю позицією і вирішують, на чиєму вони боці. У найближчі два дні у РФ може з'явитися новий статус.

Найближчі 48 годин визначать новий статус Російської Федерації. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Пост опубліковано у Twitter.

Представник ОП припускає, що у РФ почнеться повномасштабна громадянська війна, або ж якимось чином вдасться домовитися про передачу влади глави кремлівського режиму Володимира Путіна.

"Або повноцінна Громадянська війна, або договірний Транзит влади, або Тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму", — написав Подоляк.

Михайло Подоляк — про бунт Пригожина

За його словами, зараз усі потенційні гравці визначаються зі своєю позицією, вирішують, на чиєму вони боці. З цим пов'язане і помітне мовчання еліт.

Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров вважає дії керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зрадою і "ножем у спину". Він закликає до жорсткого придушення заколоту Пригожина "заради збереження Росії".

Також повідомлялося, що колона військової техніки ПВК "Вагнер" прямує з Воронезької області в бік Москви. На трасі М-4 можна спостерігати вантажівки, всюдиходи, бронемобілі та інший транспорт, жителям РФ радять поки не виїжджати на неї.

Розвідка Британії назвала умову перемоги ПВК "Вагнер". "Вагнерівці" висунулися з тимчасово окупованої території України й перейшли кордон РФ щонайменше у двох місцях.