Немає серйозних сил перекрити прохід до Москви: Путін наказав ліквідувати Пригожина, — ЗМІ

Російський диктатор шукає шляхи фізичного усунення головного заколотника, а найманцям ПВК хоче пообіцяти амністію.

Президент Росії Володимир Путін планує ліквідувати Пригожина та пообіцяти амністію бойовикам "Вагнера". Про це повідомляє російське видання "Важливі історії" з посиланням на джерело у Генштабі РФ.

За словами джерела Путін хоче уникнути зіткнень із ПВК "Вагнер" у Москві і ставить силовикам завдання ліквідувати очільника ПВК Євгена Пригожина, оскільки у ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Зараз в РФ збирають усі не зайняті на фронті підрозділи: чеченські формування, Росгвардію, МВС та ФСБ.

"Путіну велика стрільба не потрібна, тому завдання номер один — точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", — каже джерело видання.

Нагадаємо, що 23 червня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ обстріляли місце розташування "вагнерівців". Рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

"Вагнерівці" вже захопили Ростов і Воронеж без бою і планують дійти до Москви.