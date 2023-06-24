"Фронт починає сипатися, ЗСУ йдуть уперед": командир РДК заявив, що вболіває за Пригожина

Нікітін закликав усіх прихильників РДК до активних дій і повалення кривавого путінського режиму.

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Нікітін записав відеозвернення, у якому заявив, що вболіває за успіх голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який влаштував збройний заколот.

"У Росії офіційно почався новий смутний час. Пригожин на чолі з вірним йому угрупованням військ Вагнера вирішив домогтися справедливості єдиним можливим у нашій країні способом: силою зброї. Я щиро вболіваю за успіх місії Пригожина, тому що я давно говорив, що кривавий кремлівський режим можна знести тільки в один спосіб: тільки збройним повстанням. Це повстання якраз Пригожин і підняв", — заявив Нікітін.

За словами командира РДК, зараз він зі своїми бійцями перебуває на фронті і спостерігає таку картину:

"Фронт рушив. Бійці безумовно деморалізовані, позбавлені управління. Бійці російської армії залишають свої позиції на кшталт Бахмута, на кшталт Запорізького напрямку, тому, звичайно, перемога України наближається".

Він підкреслив, що зараз головне завдання — допомагати ЗСУ рухати фронт далі, звільняти землі, окуповані російськими військами:

"Бійці РДК, які перебувають на території РФ, мобілізовані, вони готові допомагати визволяти Росію від кривавого тирана, і я думаю, що по обидва боки кордону війська РДК наближають нашу загальну перемогу".

Він також додав, що сам Путін, за його даними, вже евакуйований на Валдай, а слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах і представники російської "еліти".

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю і долю нашої Батьківщини!" — заявив командир.

Тимчасом бойовики ПВК "Вагнер" продовжують захоплювати нові регіони РФ. За інформацією телеграм-каналу "ПроКуратор", депутат тульської міськдуми Володимир Тимаков заявив, що колони вагнерівців уже їдуть до Тульської області. Адміністрація регіону поки що ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Раніше Фокус писав, що в СІЗО "Водник" і Бутирці почалися бунти ув'язнених.