У російських в'язницях почалися бунти, — ЗМІ

У мережі з'явився аудіозапис, де, як стверджується, чути протестні крики ув'язнених.

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Збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина набирає обертів. В аудіозаписах він стверджує, що до них приєднуються військові, а люди "зустрічають їх, як визволителів". Тим часом у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що в низці СІЗО збунтувалися ув'язнені. Зокрема, йдеться про СІЗО №5 "Водник", де, до речі, утримують опозиціонера Володимира Кара-Мурзу, засудженого до 25 років за державну зраду, а пізніше до протестів долучилася і Бутирка.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, близький до кремлівських кіл, повідомляє, що громадська рада ФСВП підтвердила інформацію про бунт у СІЗО "Водник".

"Наразі ситуація в СІЗО-5 "Водник" у Москві контролюється адміністрацією. Ув'язнені почали синхронно стукати у двері камер і кричати, але на цьому все й закінчилося", — заявили там. Підтвердженням цих слів слугує аудіозапис, автори якого стверджують, що його зроблено в СІЗО. На ньому чути протестні крики людей.

За інформацією ВЧК-ОДПУ, "у Бутирці просто зараз ув'язнені масово стукають у стіни і двері".

Тим часом джерело "Важных историй", близьке до Генштабу ЗС РФ, повідомило, що президент Росії Володимир Путін хоче уникнути сутичок із ПВК "Вагнер" у Москві та ставить силовикам завдання ліквідувати главу найманців Євгена Пригожина. При цьому бойовикам він обіцяє амністію.

ПВК "Вагнер" уже контролює військові об'єкти в Ростові та Воронежі, а перші колони бойовиків помічені в Тульській області. Російська еліта і багаті росіяни масово залишають Москву, відлітаючи до Санкт-Петербурга, Дубая і Туреччини.

Раніше Фокус писав, що Пригожин, проти якого порушено кримінальну справу, заявив, що не збирається йти до Путіна з повинною.

Вранці 24 червня голова Кремля наказав придушити військовий заколот на території Росії. Він назвав дії ПВК "Вагнер" зрадою країни і народу.