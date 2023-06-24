Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години стануть вирішальними, – CNN

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з загрозою своїй владі, а його автократія зруйнувалася за день. "Найманий Франкенштейн", якого в Росії створили для "чорної" роботи, повстав проти своїх господарів, вважають західні ЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу. Наступні 24 години мають вирішальне значення. Про це йдеться в матеріалі CNN.

"Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки управління ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч. Зараз п'ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі – єдине, що може врятувати московську еліту від краху", — пише видання.

СNN пише, що, ймовірно, Пригожин хотів, аби Путін змінив керівництво Міністерства оборони Росії. Але звернення Путіна в суботу вранці знищило цю перспективу.

"Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір – між режимом президента, що хитається, і темним, найманим Франкенштейном, якого вона створила для виконання брудної роботи, і який обернувся проти своїх господарів. Україна, ймовірно, святкуватиме катастрофічну невчасність цього заколоту. Він, ймовірно, змінить хід війни на користь Києва", — йдеться в повідомленні.

Втім, журналісти вважають, що заколот в РФ, як показує історія, не закінчиться з тими результатами, яких вони прагнули досягти.

"Пригожин може не перемогти, а "стовпи" Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу", — пишуть журналісти.

Видання впевнене, що з цього моменту путінський режим ніколи вже не повернеться до своїх попередніх "висот" щодо тотального контролю, а попереду в РФ ще багато потрясінь і змін.

Нагадаємо, що російські ЗМІ пишуть, що Путін наказав силовикам ліквідувати Пригожина, бо в ЗС РФ немає достатньої кількості сил протистояти його походу на Москву.

Раніше повідомлялося, що Пригожин заявив, що ЗС РФ за наказом Міноборони обстріляли позиції "вагнерівців". Рада командирів ПВК ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.