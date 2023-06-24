Потанін, Мантуров, Ротенберг: друзі Путіна на приватних бортах втікають з Москви,— росЗМІ (фото)

На приватних літаках російські мільйонери тікають з Москви до Туреччини, Вірменії або ж до Пітера. Звичайні громадяни розкупили квитки до Стамбула, Астани та Тбілісі.

Російські олігархи Потанін, Мантуров, Ротенберг і, ймовірно, молодший Ковальчук могли залишити Москву на тлі військового заколоту Євгена Пригожина і "вагнерівців". Про це повідомляє російське видання "Важные историии".

Зазначається, що близько 14:16 за московським часом із Москви у бік Пітера вилетів Іл 96-300ПУ Володимира Путіна. Борт зник з радарів біля Твері. На ньому встановлено обладнання для керування армією. Другий президентський літак Ту-214ПУ вилетів із Москви також до Пітера о 14:44 мск. На ньому також є обладнання у разі війни. Він зник із радарів над Гатчиною.

Куди полетіли літаки російських олігархів і друзів Путіна:

Бізнес-джет олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга Bombardier BD-700 вилетів із Москви сьогодні об 11:30 ранку та приземлився у Баку о 15:04 мск. Цей політ заплановано ще вчора ввечері.

Sukhoi Superjet віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова вилетів з Москви о 7-й ранку і приземлився в турецькому Даламані о 12:06 мск.

Бізнес-джет Gulfstream G650 олігарха Володимира Потаніна очікує вильоту з Москви до Стамбула о 17:00 мск.

Bombardier Global Express XLS держкомпанії Інтер РАО (її очолює син друга Путіна Юрія Ковальчука Борис) вилетів із Москви та приземлився у Пітері близько 15:00 мск.

В той же час звичайні громадяни не можуть особливо кудись відлетіти, оскільки ціни на авіаквитки з Росії до безвізових країн різко злетіли вверх. Квиток на прямий рейс з Москви до Єревану коштує до 200 тисяч рублів, у Дубай — 350 тисяч рублів. Квитків до Стамбула, Астани та Тбілісі не залишилося.

Тим часом літак і вертоліт "заколотника" Євгена Пригожина силовики опечатали в пітерському "Пулковому".

Нагадаємо, що, за повідомленням західних ЗМІ в найближчі 24 години в РФ вирішиться доля Путіна. Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки управління ядерною державою.

Раніше повідомлялося, що 1 батальйон 217-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ перейшов на бік Пригожина. Десантники РФ заявили, що не хочуть більше бути "гарматним м'ясом".