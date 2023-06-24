"Неоднозначно сприймають": Путіну потрібно забрати з фронту 100-150 тисяч військових, — Подоляк

За словами радника глави ОП України, російська армія вже не вважає Путіна сакральним лідером, заради якого варто вмирати.

Щоб утримати Москву, Путіну потрібно забрати з України щонайменше 100 тисяч солдатів ЗС РФ. "Вагнерівці" були найбільш боєздатною військовою частиною, яка брала участь у війні проти України. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

"Сторони сьогодні повинні заявити свої ресурсні можливості. Я розумію ресурсні можливості Пригожина, це найбільш боєздатна військова частина, яка брала участь безпосередньо у війні... Я не зовсім розумію, а які силові ресурси у Путіна", — сказав Подоляк.

За його словами, для того щоб утримати заколотників хоча б на підступах до столиці РФ, Путіну потрібно відкликати 100-150 тисяч осіб, найбільш мотивованих воювати з найманцями, з лінії фронту.

"Чи зможе він це зробити з точки зору того, що в російській армії теж неоднозначно все це сприймають. Очевидно, вона (армія — ред.) уже не вважає Путіна сакральним лідером, заради кого треба вмирати", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, 24 червня ЗМІ писали, що керівництво Кремля може розпорядитися про початок операції з припинення руху ПВК "Вагнер" у бік Москви в найближчі години.

У Москві оголосили 26 червня неробочим днем через військовий заколот. Також мер російської столиці Сергій Собянін попросив москвичів максимально утримуватися від поїздок містом.