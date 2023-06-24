"Просто повний хаос": Зеленський висловився про події в РФ і звернувся до росіян (відео)

На думку президента України Володимира Зеленського, що довше Володимир Путін залишатиметься при владі, то більше втратить Росія і всі, хто з нею пов'язаний.

Російське керівництво не контролює ситуацію у власній країні, а сам президент Володимир Путін змушений ховатися. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", — сказав він.

Голова держави зазначив, що Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил і безпека її східного флангу тримається тільки на нашій обороні.

"Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось... Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть — він це сам поширює. І чим довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами — тим більше втратите ви всі... всі, хто пов'язаний із Росією", — заявив Зеленський.

Він додав, що українці захищатимуть свою країну і свободу. Українці не будуть мовчати та бездіяти. І перемога у війні прийде однозначно, бо українці вміють перемагати.

"А що будете робити ви? Чим довше ваші війська будуть на українській землі — тим більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Чим довше буде ця людина в Кремлі — тим більше буде катастроф", — звернувся до росіян український лідер.

Нагадаємо, на тлі військового заколоту ватажка найманців Євгенія Пригожина американські ЗМІ писали, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу і наступні 24 години мають вирішальне значення.

Однак увечері голова ПВК "Вагнер" заявив, що колони російських найманців передумали їхати на Москву, щоб не проливати кров росіян. Пресслужба Олександра Лукашенка стверджує, що це сталося завдяки проведеним ним переговорам.