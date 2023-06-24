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"Повністю зачищено": ЗСУ розгромили плацдарм окупантів на березі Сіверського Донця (відео)

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces | Ілюстративне фото

За словами полковника Андрія Білецького, українські бійці знищили 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

У суботу, 24 червня, українські захисники розгромили російських загарбників на Бахмутському напрямку. Десятки окупантів знищено та поранено. Про це командир 3 ОШБр полковник Андрій Білецький повідомив у Telegram.

За словами Білецького, сьогодні, в той час, як уся Україна спостерігала за "цирком" у Росії, бійці 1 механізованого батальйону 3 ОШБр розгромили 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Понад 30 убитих з боку ворога, з десяток полонених, з півсотні поранених, тобто батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський Донець — Донбас повністю зачищено від ворога", — заявив полковник.

Він також додав, що ворожий плацдарм на західному березі каналу повністю зачищено.

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Нагадаємо, 24 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ одночасно наступали на кількох напрямках. Щонайменше на шести з них українським захисникам вдалося просунутися вперед.

23 червня заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що активні бойові дії на фронтах України триватимуть протягом наступних 2-3 місяців, водночас очікують як наступальних, так і оборонних дій з боку Сил оборони.