Брехав про дефіцит снарядів: розвідка США заздалегідь знала про переворот Пригожина, — CNN

Представники американської та західних відомств уже бачили ознаки того, що голова ПВК "Вагнер" готується до бунту в РФ. Лідерів Конгресу США окремо інформували про накопичення боєприпасів і нарощування військової техніки поблизу території Росії.

Представники розвідки США знали про те, що голова найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готовий кинути виклик президенту Росії Володимиру Путіну і готувався до цього тривалий час. Про це 25 червня повідомляє видання CNN із посиланням на свої джерела.

За інформацією джерел видання, співробітники американської розвідки інформували лідерів Конгресу США про переміщення найманців ПВК "Вагнер" і нарощування військової техніки поблизу території Росії ще на початку тижня.

Також джерела переконані, що заяви лідера вагнерівців про нестачу зброї та боєприпасів були навмисним обманом на адресу російського військового керівництва, щоб закласти основу для фундаменту майбутнього на той момент плану про силову зміну військового керівництва в Росії.

Видання зазначає, що "все відбувалося дуже швидко", у зв'язку з чим було непросто розібратися, наскільки серйозною може бути загроза для російських військових, куди Пригожин може спрямувати своїх найманців і які цілі він переслідуватиме.

Заколот Пригожина в Росії

Нагадаємо, увечері 23 червня, голова ПВК "Вагнер" заявив про те, що планує вийти проти військового керівництва РФ, у зв'язку з тим, що, за його словами, ЗС РФ з тилу вдарили ракетами по базі "вагнерівців".

24 червня президент Росії Володимир Путін виступив з екстреною заявою у зв'язку з ситуацією навколо ПВК "Вагнер". Голова Кремля назвав дії Пригожина зрадою батьківщини у воєнний час, а дії ПВК "Вагнер" класифікував як збройний заколот.

24 червня стало відомо, що військове угруповання ПВК "Вагнер" захопило контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа. Також з'явилася інформація, ніби 180 російських військовослужбовців і співробітників силових структур здалися найманцям без бою.