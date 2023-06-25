Вибухи в Курську: влада заявляє про перехоплення 4 БПЛА над містом (відео)

У атаці безпілотників звинуватили Україну. Ймовірними цілями безпілотників були військові обʼєкти РФ, стверджують росіяни.

В небі над Курськом протиповітряна оборона РФ збила 4 безпілотники над Курськом. Про це повідомляє російський телеграм-канал Shot з посиланням на власні джерела.

В ніч на 24 червня близько 2 ранку нібито Збройні сили України запустили 4 безпілотники на Курськ. Російська протиповітряна оборона всіх їх збила. Ймовірними цілями були військові обʼєкти РФ. Заявляється, що постраждалих та руйнувань немає.

На опублікованому відео чутно звуки вибуху та видно спалахи, проте моменту самого перехоплення дрона немає.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ситуація в регіоні залишається напруженою. Через нічний обстріл БПЛА він провів оперативне засідання з силовиками та керівництвом "Добровольчої народної дружини".

"Не будемо давати шансу посіяти паніку в нашому регіоні: прощу залишатися розсудливими й не піддаватися на провокації", — закликав Старовойт.

Також він додав, що в регіоні посилять безпекові заходи.

Нагадаємо, 23 червня губернатор Курської області заявив, що над Курськом збили безпілотник.

9 червня у РФ заявили про падіння безпілотника біля нафтобази в Курську. На місці події працювали спецслужби.