Окупанти вбили двох підлітків: правозахисники розкрили деталі переслідування (фото)

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова окупанти звинувачували в підготовці диверсій. Правозахисники кажуть, що підлітків переслідують з осені. Військові їх неодноразово катували та імітували їхній розтріл.

Російські окупанти у Бердянську вбили двох підлітків Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. В Службі розшуку дітей заявили, що хлопцям загрожувало увʼязнення до 20 років за сфабрикованою справою.

Зазначається, що протягом року Служба з пошуку дітей разом із правозахисниками протягом року висвітлювали історію переслідування Тіграяна Оганнісяна і Микити Хаганова російськими силовиками. Вони домагалися максимального розголосу і привертали увагу міжнародної спільноти.

Окупанти звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Проте перед звинуваченням силовики декілька днів катували Оганнісяна та Ханганова та їхні сімʼї.

Також координаторка Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Ольга Решетилова додає ще декілька фактів про підлітків. У вересні 2022 року "слідчі" викрали Тіграна з дому, де він проживав з бабусею. Окупанти його катували протягом 5 діб. Бабуся кожного дня приходила до відділку й прохала відпустити онука. Але вони його не відпускали, ба більша Тіграна катували струмом, вивозили в поле та імітували його розстріл.

Тігран Оганнісян та Микита Ханганов

Слідчі готували справу до суду. Після обвинувачення друзів розділили. Микиту хотіли звинуватити в крадіжці, а Тіграна в підготовки диверсії. Декілька днів тому за підлітками приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але вони змогли від них втекти. Європарламент приймав резолюцію по Тіграну та Микиті й вимагали в окупантів, щоб вони випустили їх з окупації.

Вдень перед вбивством хлопці були в окупаційному відділку поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопців вбиті, мама Тіграна розмовляла з ним. Він їй розповів, що вони гуляють з Микитою та думають над тим, як святкувати День народження Микити. Сьогодні, 25 червня, хлопцю мало б виповнитись 17 років.

"Наразі ми бачимо багато неспівпадіння у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами і обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слєдкома про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тіграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців", — розповіла Решетилова.

Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Також МІПЛ веде власне розслідування обставин вбивства.

Нагадаємо, 25 червня у проросійських ЗМІ написали про вбивство двох "проукраїнських терористів", одному з яких було 16 років. На той момент особа другого загиблого не називалася.

20 червня ЗС РФ вбили рятувальника у Херсоні, який разом з колегами розчищав мул після підтоплень. Разом з ним отримали поранення ще 8 рятувальників.