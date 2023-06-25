Заколот Пригожина: аналітики назвали два можливих мотиви власника ПВК "Вагнер"

На думку аналітиків, так званий бунт Євгена Пригожина міг бути спектаклем, розіграним лише для того, щоб підштовхнути ЗСУ до наступу. І попутно виявити неблагонадійні елементи в російських лавах, щоб ґрунтовно зачистити.

Військові дослідники розглянули кілька можливих мотивів, якими керувався ватажок найманців із ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, влаштовуючи бунт — "марш справедливості", як він це назвав. У публікації Defense Express описано деякі з можливих варіантів.

Ліквідація Путіна

Є думка, що план пригожинського бунту передбачав подальшу ліквідацію голови Кремля Володимира Путіна за безпосередньої підтримки з боку московського генералітету і силовиків. Був сценарій, за якого у вбивстві голови держави могли звинуватити міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Однак наближений до Пригожина генерал Сергій Суровікін у нічному зверненні попросив усе згорнути. Дослідники назвали незвичними дії голови Чечні Рамзана Кадирова, який не одразу засудив Пригожина і його ПВК.

Дослідники вважають, що похід на Москву був свідомо приреченим, оскільки "вагнерівцям" би не вистачило наявних боєприпасів, щоб захопити кремлівське керівництво, у тому разі якби вони все ж дісталися Москви.

Заколот напоказ

Аналітики з InformNapalm припускають, що як такого "заколоту" не було, а спектакль із яскравими декораціями — перекритими дорогами, блок-постами, збитою авіатехнікою тощо — розіграли лише для того, щоб ввести в оману командування ЗСУ і підштовхнути до наступу. До того ж такий "заколот" допоміг би виявити неблагонадійних у російських лавах і ґрунтовно їх зачистити.

Для цього можна було б пожертвувати кількома вертольотами та одним літаком. Згаданий мотив може пояснюватися нинішньою нестійкістю кремлівського режиму. Такий театральний жест допоможе Кремлю розпочати полювання на "ворогів народу". За дуже простою ознакою: хто промовчав.

За час пригожинського демаршу найманці "з "Вагнера" збили приблизно шість вертольотів і один літак. При цьому загинули 13 пілотів. Російська авіація бомбила нафтобази, дороги, робилися й інші дії, щоб перегородити шлях у напрямку Москви. На околиці столиці РФ встановлювали позиції з автоматниками, у повітрі над дорогою, що веде до Москви, літали гелікоптери тощо.

Нагадаємо, що за день до заколоту Євгена Пригожина заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пообіцяв помститися президенту Польщі Анджею Дуді після порівняння РФ із диким звіром, якого слід пристрелити. Медведєв нагадав, що в XVIII столітті за подібне "страчували четвертуванням". До слова, в історії держави російської така практика широко застосовувалася щодо бунтівників, на кшталт Степана Разіна.

Також повідомлялося, що секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко і колишній нардеп Віктор Медведчук допомагали Пригожину в бунті.