Танки, артилерія, РСЗВ: Пригожин відправляв на Москву понад 1000 одиниць техніки, — росЗМІ

"Вагнерівці" рухалися у складі чотирьох колон, одна з яких рухалася не на Москву, а на військовий аеродром ЗС РФ у Воронезькій області.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляв колони техніки на Москву через Воронезьку область загальною кількістю понад 1000 одиниць техніки. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Усього на російську столицю рухалося декілька колон техніки. Перша була у Воронезькій області одразу після півночі 24 червня. Як заявляють автори, у ній було близько 350 одиниць техніки:

9 танків;

4 броньовики "Тигри";

РСЗВ БМ-21 "Град";

гармата;

десятки вантажівок і сотні одиниць легкої автомобільної техніки.

Саме ця колона знесла заслон на трасі М-4 "Дон", який зробили з вантажівок і будівельної техніки.

Друга колона вʼїхала у Воронезьку область близько 5 ранку. Вона складалася з 375 одиниць техніки — це попередній підрахунок. Вони рухалися в напрямку н.п. Бутурлинівка, де розташований військовий аеродром Міноборони РФ.

О 7 ранку в регіон заїхала третя колона, вона була найменшою та налічувала близько 100 одиниць техніки: 3 танки, дві зенітки, автобуси, вантажівки та легковий транспорт. Вони рухалися по трасі М-4 "Дон" у бік російської столиці.

І остання колона заїхала на територію Воронезької області о 9 ранку, в ній нараховувалося 212 машин, стверджують у телеграм-каналі.

Нагадаємо, ввечері 24 червня Євген Пригожин заявив, що вони передумали їхати на Москву після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Близько 18:00 ПВК "Вагнер" був вже в Московській області. Найманцям залишалося близько 100 км до столиці РФ.