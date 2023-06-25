Наслідки непередбачувані: Данілов назвав плюси для України від заколоту Пригожина

Секретар РНБО вважає, що Путіну для порятунку необхідно провести очищення в силовому блоці, усунути групу "Вагнера", запровадити воєнний стан у Росії і застосувати масові репресії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у неминучості руйнування Росії внаслідок подій, пов'язаних із групою "Вагнер". Він також допускає можливість участі білоруського диктатора Олександра Лукашенка в переговорах після закінчення війни. Про це Данілов написав у Facebook.

"Усе, що може на Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", — написав він.

Данілов висловлює думку, що дії Пригожина є першим етапом демонтажу путінської системи, а ватажок "Вагнера" лише є однією зі складових групи і плану дестабілізації. Ці події становлять серйозну загрозу для поточного політичного і соціального порядку в Росії.

За словами секретаря РНБО, в Росії існує група незадоволених Путіним силовиків, чиновників і олігархів, учорашній "ростовський марш-кидок" — демонстрація серйозності намірів, можливостей і створення умов для початку процесу владного транзиту — добровільного або примусового.

Секретар РНБО висловлює думку, що Путіну для порятунку необхідно провести очищення в силовому блоці, усунути групу "Вагнера", запровадити воєнний стан у Росії та застосувати масові репресії.

"Справжня група російських майбутніх переговірників з Україною вже є, але поки що залишається в тіні, втім, не виключена участь у цьому процесі Лукашенка. Режиму Путіна "ножем у спину" завдано, якщо не миттєво, смертельного, але точно неминучого, хоча й відтермінованого в часі, удару", — додав він.

Фокус із посиланням на військових експертів раніше писав, що план бунту Пригожина міг передбачати вбивство Путіна за підтримки вищого генералітету і силовиків.

Експерти зі США навпаки вважають, що Путін може вбити Пригожина. Главу ПВК "Вагнер" може не врятувати переїзд до Білорусі.