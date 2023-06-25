Викрадав особистості: у Пригожина знайшли підроблені паспорти з його фото, — ЗМІ

За даними журналістів, із паспортом на ім'я Дмитра Гейлера та власною фотографією засновник "Вагнера" лікувався в клініці дочки Путіна. У нього був статус "суперВІП".

В офісі російського підприємця Євгена Пригожина виявили фальшиві паспорти з його фотографіями. З'ясувалося, що керівник ПВК "Вагнер" запозичив особистість реальної людини — Дмитра Ісаковича Гейлера. На це звернув увагу журналіст Російської служби "Радіо Свобода" Сергій Немалевич.

Із таким паспортом Пригожин перебував на лікуванні в клініці, що має стосунок до дочки президента РФ Володимира Путіна. У нього був статус "суперВІП", і користувався послугами він давно, судячи з номера картки, — 199.

Документи з фото Пригожина було знайдено 24 червня в готелі "Трезіні" в Санкт-Петербурзі, який вважають офісом Пригожина. Видання "Фонтанка" опублікувало та згодом видалило повідомлення про те, що під час обшуку було знайдено кілька паспортів із фотографією Євгена Пригожина та різними ПІБ: Дмитра Гейлера, Олега Семенова та Дмитра Боброва.

Документи Євгена Пригожина — паспорт на Дмитра Гейлера

За словами Сергія Немалевича, восени 2021 року в розпорядженні видання опинився список віпклієнтів петербурзької клініки "Согаз".

Пригожин під ім'ям Гейлера в списку клієнтів "Согаз"

Медзаклад пов'язують зі старшою донькою Путіна Марією Воронцовою, а серед клієнтів — голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, підприємець Сергій Фурсенко та Світлана Кривоногих, яку називають матір'ю позашлюбної доньки Путіна Луїзи Розової.

У списку пацієнтів був і Дмитро Ісакович Гейлер, тоді його особистість підтвердити не вдалося, було знайдено тільки його фото.

Дмитро Ісакович Гейлер

Але зараз з'ясувалося, що це Євген Пригожин. Крім нього, в "Согазі" таємно проходили лікування "варнерівці".

Паспорт Пригожина на ім'я Гейлера Дмитра Ісаковича

Документи Євгена Пригожина — паспорт на Володимира Боброва

Журналіст "РС" Марк Крутов поділився відомостями про те, що паспорт із фото Пригожина був видрукуваний і на ім'я Бобров Володимир Васильович.

Бобров Володимир Васильович

Такого номера паспорта немає в жодній доступній базі даних, а термін дії паспорта нещодавно закінчився (це небіометричний закордонний паспорт терміном на 5 років). Але день народження Боброва дає змогу відстежити одну можливу людину, особа якої могла бути використана для цього документа.

Місце народження в пригожинському паспорті збігається з місцем народження справжнього Боброва — Тверська область.

Місце народження в паспорті на ім'я Володимира Боброва

Володимир Бобров — інженер із Осташкова Тверської області, кілька разів брав участь у місцевих виборах із 2011 до 2017 року від партії ЛДПР (очолюваної тоді сумнозвісним Володимиром Жириновським, нині покійним).

В офісі Пригожина також знайшли паспорт його двійника, якого Пригожин найняв, щоб показати, як легко можна обходити санкційні обмеження Євросоюзу.

Двійники Пригожина Двійники Пригожина

У публікації "Фонтанки" також повідомлялося, що серед знайденого в офісі Пригожина — ще п'ять кілограмових злитків золота, готівкові долари, шість пістолетів і п'ять кілограмів білого порошку з невстановленим вмістом.

Нагадаємо, що в МЗС Італії заявили, що бунт Пригожина наблизив мир для України, оскільки тепер режим Путіна ослаблений.

Також повідомлялося, що Пригожин пояснив, чому "вагнерівці" збили літак ЗС РФ.