Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку через родичів

Адвокат стверджує, що правильно врученою вважається тільки повністю заповнена повістка. Цей документ співробітник ТЦК повинен передати призовнику особисто в руки й дочекатися, коли людина розпишеться за його отримання.

Представники ТЦК (військкоми) не мають права вручати повістку про мобілізацію, уточнення облікових даних або проходження медкомісії нікому, окрім людини, якій вона призначена. Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Юрист у своїй авторській колонці пояснив українцям, чи можуть вручати військовозобов'язаним повістки не особисто, а через їхніх родичів.

"Законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює чіткі вимоги до форми повістки, місця вручення та кола осіб, які можуть їх вручати. А вручення повісток військовозобов'язаним через родичів не передбачене законодавством", — наголосив юрист.

Він пояснив, що вручення повісток регулює Постанова Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" №1487 від 30 грудня 2022 року. Він передбачає, що представники ТЦК не можуть вручати такі документи як повістки членам сім'ї, родичам і близьким військовозобов'язаного.

Маринич звернув увагу на те, що представники ТЦК (військкоми) можуть вручати всі три види повісток тільки військовозобов'язаним чоловікові або жінці. Водночас після отримання такого документа людина особисто ставить підпис.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, чи мають право чоловіків без повістки утримувати у військкоматі. Адже в Україні є випадки, коли співробітники ТЦК затримують чоловіків, а потім тримають у військкоматі без права покинути територію, залякують і схиляють до підписання згоди на проходження військової служби.

Крім того, 16 травня юристка ГО "Юридична сотня" розповіла, чи можуть вручити повістку про мобілізацію студентам і викладачам. Вона також роз'яснила, яка відповідальність чекає на українців, які проігнорували повістку в ТЦК.