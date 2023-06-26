"Путін особисто похитнувся": ексдиректор ЦРУ порадив Пригожину уникати відчинених вікон

Американський генерал переконаний, що Євгену Пригожину вдалося похитнути уряд РФ, однак на підході до столиці через відсутність очікуваної підтримки в нього "здали нерви".

Заколот Євгена Пригожина похитнув особисто президента РФ Володимира Путіна, однак у очільника ПВК "Вагнер" "здали нерви". Про це заявив колишній керівник ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвід Петреус, повідомили 25 червня у "Голос Америки".

"Ясно, що у Пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль", — сказав американський генерал.

Ексдиректор ЦРУ підкреслив, що Путін, ймовірно, втік з Москви через військовий заколот, організований Пригожиним.

"Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз", — зазначив Петреус.

Колишній керівник ЦРУ натякнув, що Пригожину може загрожувати ліквідація у Білорусі.

"Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу Вагнера, і йому слід бути дуже обережним біля відчинених вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається", — припустив він.

Нагадаємо, 25 червня з білоруського літовища "Мачулищі" вилетіли п’ять російських літаків. Раніше вони прибули з Пскова та могли бути призначені для перекидання військових сил країни-агресорки.

26 червня у соцмережах опублікували коментар Євгена Пригожина щодо результатів спроби держперевороту на території РФ. За його словами, "вагнерівці" усіх "збадьорили".