"Це внутрішня справа Росії": Китай через добу відреагував на заколот Пригожина

За словами офіційного представника МЗС КНР, Пекін підтримує зусилля Москви, спрямовані на підтримку стабільності.

У Китайській Народній Республіці вперше прокоментували спробу Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Реакція Пекіна була оприлюднена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Китаю 25 червня.

У публікації МЗС КНР згадується про те, що засновник ПВК "Вагнер" прийняв пропозицію Олександра Лукашенка про відступ на території Білорусі. У повідомленні також ідеться, що у РФ можуть закрити кримінальну справу проти Пригожина.

Офіційний представник МЗС Китаю утримався від докладних коментарів з цього приводу, висловивши при цьому підтримку РФ.

"Це внутрішня справа Росії. Як дружній сусід Росії та всеосяжний стратегічний партнер з координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності та досягненні розвитку і процвітання", — заявили в китайському відомстві.

Нагадаємо, що на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, військовий заколот Євгена Пригожина може бути не останнім подібним інцидентом на території Російської Федерації, оскільки з'явилися "дуже серйозні тріщини".

Зі свого боку колишній керівник ЦРУ і генерал армії США у відставці Дейвід Петреус заявив, що заколот Євгена Пригожина похитнув особисто президента РФ Володимира Путіна, однак у глави ПВК "Вагнер" "здали нерви".

При цьому сам Євген Пригожин сказав журналістам, що вважає результат свого невдалого повстання "нормальним". За його словами, останні події "всіх збадьорили".