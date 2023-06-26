ЗСУ з початку наступу звільнили на півдні України 130 кв. км території, — Міноборони (карта)

На Мелітопольському та Бердянському напрямках ведуться активні бойові дії. Сили оборони за останні сім днів вирівнювали лінію фронту і покращували оперативно-тактичне положення.

Сили оборони продовжують наступальні дії на півдні України, а саме — на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень площа звільненої території на цій ділянці фронту збільшилася на 17 кв. км, а з моменту початку наступу на півдні вона становить 130 кв. км. Про це 26 червня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"За останні сім днів на цих напрямках Сили оборони вирівнювали лінію фронту і покращували оперативно-тактичне положення, і в результаті цього було звільнено 17 кв. км. Якщо оцінювати загалом за час проведення наступальних дій на півдні, то звільнено близько 130 кв. км", — повідомила Маляр.

Своєю чергою на Таврійському напрямку противник атакував позиції українських захисників 150 разів і здійснив 4000 обстрілів. Водночас українські підрозділи ракетних військ і артилерії на цьому напрямку виконали майже 9000 вогневих завдань.

За словами заступника міністра, така активність бойових дій наочно показує, з якими труднощами стикаються українські бійці, буквально "прогризаючи кожен метр" території під час просування вперед.

Південний фронт України. Джерело: deepstatemap.live

Російські війська чинять запеклий опір, зазнаючи великих втрат у живій силі та техніці. За минулий тиждень ворог втратив сотні одиниць техніки, серед яких танки, вертольоти та артилерійські системи, зазначила Маляр.

Крім того, Сили оборони завдали 110 ударів по районах зосередження особового складу ЗС РФ, знищили 17 одиниць ЗРК, завдали удару по 11 пунктах управління та вразили 7 складів із боєприпасами.

Нагадаємо, глава Міноборони України Олексій Резніков 25 червня заявив, що контрнаступ ЗСУ як такий ще не розпочався і все, що відбувається зараз на фронті, — це лише підготовча операція.