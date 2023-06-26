Потрапив у засідку ДРГ: у Сумській області загинув герой Майдану Павло Каленіченко (фото)

Військовослужбовець отримував важке поранення ще на Майдані у 2014 році. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Павло Каленіченко вирушив на фронт, де служив у лавах ССО і в розвідувальному батальйоні.

23 червня в Сумській області загинув військовослужбовець ЗСУ, герой Майдану Павло Каленіченко. Про це в неділю, 25 червня повідомили представники ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані у своєму Facebook.

"На російсько-українській війні загинув герой Майдану Павло Каленіченко. Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, усе це було. Він дивом вижив на Майдані, де він увечері 18 лютого отримав важке вогнепальне поранення. Лікувався в Чехії. Нагороджений орденом за мужність III ступеня, — повідомляє ініціативна група.

За інформацією спільноти, смерть знайшла Каленіченко в Сумській області, де він загинув 23 червня, після того як потрапив у засідку російської ДРГ.

Фото: Facebook

Російська ДРГ у Сумській області 25 червня

За інформацією з вечірнього зведення Генштабу від 25 червня, кількома днями раніше в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області російська ДРГ зробила невдалу спробу прориву державного кордону.

"Ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат і відступив", — зазначено у вечірньому зведенні.

Що відомо про загиблого героя Майдану

Павло Каленіченко є одним із засновників громадської організації "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані". Він надавав усіляку підтримку учасникам АТО та їхнім родинам.

У 2014 році Павло був учасником Революції Гідності, де 18 лютого дістав важке вогнепальне поранення, після якого лікувався в Чехії.

У 2016 році Каленіченко був нагороджений указом президента орденом "За мужність" III ступеня.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Павло вирушив до лав ЗСУ, де служив спочатку в Силах спеціальних операцій, а потім — у розвідувальному батальйоні.

У 2022 році він дістав поранення ноги та ока, після того, як його автомобіль із боєприпасами наїхав на протитанкову міну в Запорізькій області.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо про загибель льотчика винищувача Владислава Савельєва. У захисника залишилися маленька дитина і дружина.

Також нагадаємо, під час бойових дій 17 квітня загинув колишній народний депутат України, 56-річний Олег Барна, який був активним учасником Євромайдану в Чортківському районі та в Києві.