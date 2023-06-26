Маріупольска 56-та бригада знищила російський ЗРК "Стріла-10" (відео)

Українські аеророзвідники змогли виявити комплекс попри намагання окупантів сховати комплекс.

Артилерія 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольскої бригади знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомляє народний депутат Юрій Мисягин.

Спочатку аеророзвідники виявили ворожий зенітно-ракетний комплекс, а потім передали координати артилеристам для знищення. Влучний постріл призвів до того, що у машини вибухнув боєприпас й вона яскрава спалахнула.

"Як окупанти не намагалися його сховати, але все одно оператори "птаха" змогли виявити, а артилерія Маріупольської 56-ї бригади ЗСУ знищити", — підписав відео Мисягин.

ЗРК "Стріла-10" — це радянський комплекс для сухопутних військ малого радіуса дії. Максимальна дальність ураження складає від 800 метрів до 5 кілометрів. Ймовірність ураження цілі складає 0,3-0,6. При цьому обʼєкт має бути на висоті не більше, ніж 3500 метрів. Бойова частина протиракети складає 3 кг.

За даними проєкту Oryx, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили 17 ЗРК "Стріла-10", з яких 4 стали трофеями для ЗСУ.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що з початку червня втрачено один літак, а не 20, як стверджують у ЗС РФ.

26 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ звільнили на півдні України вже 130 квадратних кілометрів.