Ракети так і не зʼявились: Кабмін змінить голову "Укроборонпрому", – УП

За даними видання, керівництво Юрія Гусєва не змогло виконати завдання з нарощення виробництва бронетехніки, танків. А Герман Сметанін має довіру від керівництва держави.

В держконцерні "Укроборонпром" змінять керівництво. Новим очільником стане Герман Сметанін. Про це повідомляється в статті "Економічної правди" 26 червня.

"Укроборонпром" вперше з часів незалежності очолить людина з виробництва. Герман Сметанін очолював Харківській завод імені Малишева. Йому 31 рік. За даними видання, затвердження нового голови концерну відбулося на засіданні уряду 24 червня. Рішення мають оприлюднити сьогодні, 26 червня, а набере чинності воно 28 червня.

Зазначається, що конфлікт в оборонній галузі намітився ще навесні 2023 року, коли колишнього керівника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна призначили міністром стратегічних галузей промисловості. Непублічно представники влади говорили, що головна мета призначення, як і казав президент Зеленський, — навести порядок в оборонці.

Зазначається, що після трьох місяців команді Камишіна вдалося наростити в рази виробництво зброї:

за місяць виробляється більше снарядів, ніж за весь 2022 рік;

втричі збільшили виробництво ПТРК "Стугна-П".

Проте чинний очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв провалив декілька напрямів. Джерела видання стверджують, що ситуація з бронетехнікою погана. В місяць виробляють 1 БТР-4Е, коли треба десятки. Танк "Оплот" так і не став у серію. А найгірша ситуація з ракетною програмою. За даними видання, ОТРК "Грім-2" або "Сапсан" мав уже в травні 2023 масово вироблятись й нищити російську військову інфраструктуру в глибині ворожої території.

ОТРК "Сапсан" має мати дальність стрільби 500 км

"Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. Там завал. Є ще "дрон на 1000 кілометрів", але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує: "Де ракети? Де дрони?", — обурюється джерело ЕП, з оточення президента.

Реакція "Укроборонпрома" на статтю журналістів

В "Укроборонпромі" заявили, що попри затвердження ракетної програми та всього необхідного для її втілення, реалізація і досі залишається невирішеною справою. Заявляється, що гендиректор Юрій Гусєв дав підрозділам безпеки концерну в березні-квітні 2023 року провести перевірку щодо встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми.

Результати перевірки направили в контррозвідку СБУ та в Мінстратегпром.

Нагадаємо, 23 червня в "Укроборонпромі" показали, як відновили затоплений Т-90 й вернули його в стрій.

20 червня в "Укроборонпромі" заявили, що Україна успішно застосувала ударний дрон із дальністю 1000 км.