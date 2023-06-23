"Укроборонпром" показав, як відновили затоплений танк Т-90 військ РФ для ЗСУ (відео)

Українські оборонні підприємства змогли повністю відновити трофейний танк. Російські окупанти втратили вже щонайменше 65 танків серії Т-90.

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Російський танк Т-90 окупанти залишили у воді. Українські військові його витягли, а фахівці відновили. Про це 23 червня повідомила пресслужба Української оборонної промисловості у телеграмі.

На опублікованих кадрах видно, як бійці ЗСУ витягають "танк-потопельник". Працівники оборонних підприємств повністю відновили затрофеєний Т-90, зазначали в пресслужбі.

"На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками — героями оборонки. Танк уже воює проти колишніх господарів", — повідомили в "Укроборонпромі".

Якщо танк довго простояв у воді, то, ймовірно, всередині треба було замінити більшу частину проводки та електроніки, що потребує значних зусиль.

За даними проєкту Oryx, російські війська втратили 65 танків Т-90 у різних модифікаціях. З них 22 найсучасніших Т-90М "Прорив". Українська армія затрофеїла з 65 машин 16 Т-90. Проте у лист потрапляє лише та техніка, яка була зафіксована на фото чи відео.

Нагадаємо, 17 червня українській танкіст Сергій Іванюк розповів, як викрав в окупантів танк Т-90.

8 червня ЗМІ показали, як у російського танка Т-90М "Прорив" бронювання розійшлося по шву зварювання після влучання снаряда в борт машини.