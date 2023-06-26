"На кожному кутку чекала смерть": бійці ССО розповіли, як жорстко вибивали ЗС РФ з окопів

Українські спецпризначенці застали окупантів зненацька, провели ближній бій і захопили ворожі позиції.

Бійці 73-го морського центру спеціального призначення на Південному напрямку атакували позиції росіян на одній з ділянок фронту. Відео бою з окупантами в них на позиціях облетіло мережі, оскільки від початку повномасштабного російського вторгнення таких роликів фактично не було знято. Автор кадрів, боєць з позивним "Дикий", розповів, як усе відбувалося і чим закінчилася ця операція.

За словами "Дикого", їхній підрозділ отримав завдання штурмувати позиції російських окупантів, щоб після них вже зайшла піхота і там закріпилася. Дерев там фактично не було і сховатися не було де, тож бійці в буквальному сенсі повзли до ворожих позицій з озброєнням. Далі пройшли стежкою і опинилися просто в окопах росіян.

"Ми повзли, максимально до землі, щоб бути непомітними. Усвідомлювали усі ризики і знали приблизну кількість окупантів. Наша група діяла впевнено, ніхто не паніковував. Все було злагоджено і чітко. У нас були постійні тренування. Перед позиціями ворога ми зупинилися, обговорили наші дії. Я йшов другим. Перший кидав гранати, я його прикривав. Закинули приблизно 4-и гранати. Росіяни не роздуплилися ще. Ми зайшли в окоп, йшли обережно, прострілюючи кожен куток", — розповідає "Дикий".

За його словами, у тому бою особисто він ліквідував 4-х окупантів. Боєць говорить, що все вирішувалося у долі секунди.

"Так буде з кожним", — сказав Дикий, звертаючись до росіян.

Під час операції в групі поранення отримав один боєць — він був 300-й легкий. Його швидко евакуювали. По "Дикому" і його побратиму окупанти кинули гранату. Українські захисники встигли сховатися від уламків. Далі здетонував БК окупантів і "Дикий" опинився в невеличкому квадраті один.

За правилом військової тактики SQB, якою користуються спецпризначенці, одному продовжувати штурм небажано, тож "Дикий" вирішив почекати на когось із побратимів, але побачив, що на нього йде окупант, тож він його ліквідував.

Далі бійці ССО проводили зачистку окопів. Під час бою жодного з окупантів не вдалося взяти у полон.

Під час бою "Дикий" отримав контузію, щоправда, певним чином його врятували навушники. Боєць зізнається, що раніше він не брав участі у боях на такій відстані, але запевняє, що не розгубився, оскільки їхній підрозділ постійно проводить тренування.

"Постійні тренування. В голові одна ненависть, бажання вбивати всіх, хто прийшов на нашу землю. У мене не було емоцій і не було паніки, все було на повному спокої. Сили у мене завжди були і будуть, щоб далі вести боротьбу з окупантами. Я довго після цього аналізував бій і провів роботу над помилками. Я розумію, на які ризики йшов. На кожному кутку на мене чекала смерть. Всі ми раніше чи пізніше помремо. Завдання — принести більше користі своїй країні і вбити більше окупантів", — говорить "Дикий".

Ще живим окупантам боєць радить сидіти вдома, щоб не стати добривом для української землі.

Увага, відео містить жорстокі сцени!

Нагадаємо, що колишній спецпризначенець армії США Девід Брамлетт, який протягом 10 місяців командував загоном українського Іноземного легіону в Україні, високо оцінив Сили оборони України за їхню ефективність. За його словами, російська армія, навпаки, показала в Україні свою неспроможність, а її сили на Заході надто переоцінювали.

Раніше повідомлялося, що під Мелітополем російські окупанти вирили братські могили і ховають там ліквідованих ЗСУ окупантів. Тіла російських загарбників звозять на місце вантажівками.