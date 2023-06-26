Мільйони снарядів і тисячі автоматів: у МВС Польщі анонсували допомогу українським силовикам

За словами очільника МВС, Варшава надішле Києву зброю для штурмових бригад, НГУ і для представників інших силових відомств, які також є захисниками України і всієї Європи.

Польща перешле представникам українських силових відомств тисячі автоматів і мільйони патронів для боротьби зі збройною агресією РФ. Про це заявив міністр міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський під час спільного брифінгу з головою МВС України Ігорем Клименком у Польщі, повідомляє кореспондент "Укрінформ".

"На фронті російсько-української війни з агресором борються не лише ЗСУ, а й підрозділи, які підпорядковані МВС України — Нацгвардія, поліція та Прикордонна служба. Незабаром МВС Польщі поставить цим підрозділам тисячі автоматів і мільйони набоїв", — зазначив голова МВС Польщі.

Камінський підкреслив, що його країна планує передати українським силовикам зброю.

"Наразі найважливішою є зброя. Незабаром ми почнемо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції та Прикордонної служби. Це будуть тисячі автоматів, мільйони набоїв, які дозволять ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", — зазначив міністр.

Військова допомога Польщі

Польща за пів року вторгнення стала одним із головним союзником України в постачанні зброї.

У середині березня 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польська компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom уклала контракт на постачання партії карабінів Grot для українських військовослужбовців.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Україні передадуть 4 винищувачі МіГ-29.