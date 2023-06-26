Все заміновано, рівна місцевість та Ка-52: NYT назвав основні виклики ЗСУ під час наступу

Під час наступальних дій ЗСУ натикаються на низку перешкод, які ускладнюють просування. Тому подекуди військові зупиняються, щоб адаптувати тактику для подальших операцій.

Українська армія вже кілька тижнів проводить наступальні операції, які значно ускладнені тотальним мінуванням російських позицій. Про це повідомляє The New York Times.

За місяці окупації РФ замінувала величезні території, а також побудувала декілька ліній оборони. Це все стримує просування українських військ на території півдня України, де здебільшого відкриті степові зони.

Україна тримає основні сили в резерві

Нинішня наступальна компанія відрізняється від того, що було в Харківській області, і навіть від "напруженого наступу" задля звільнення Херсону 11 листопада. Російські війська окопались на відкритій місцевості. Українські сили не мають природного укриття, як це є на сході чи на півдні. Окрім цього РФ активно застосовує ударні вертольоти Ка-52, які атакують бронетехніку ЗСУ.

Усі чинники разом призводять до того, що військові подекуди зупиняються, щоб підлаштувати тактику до наступних дій, яка буде ефективнішою.

На ранніх етапах контрнаступ ЗСУ є доволі повільним та кривавим. Проте офіційні особи в Україні кажуть, що основна битва ще попереду, значна частина сил досі в резерві. Тому ще рано давати оцінку наступу.

Нагадаємо, 26 червня ЗМІ писали, що словенські танки M-55S ще не були зафіксовані на полі бою й тримаються у резерві.

26 червня у Міноборони повідомили про звільнення Рівнополя в Донецькій області.