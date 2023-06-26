Мінування Запорізької АЕС: покрокова інструкція для українців на випадок підриву

За словами глави МВС Ігоря Клименка, навіть за найстрашнішого сценарію головне — зберігати спокій, щоб продовжувати діяти за інструкцією.

Останні кілька днів представники влади роблять заяви про критичну ситуацію з безпекою на Запорізькій АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів. Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону провів короткий інструктаж на випадок катастрофи, де розповів, що насамперед робити українцям.

За його словами, потрібно зберігати спокій. Це ключове правило допоможе вчасно увімкнути голову та не забути головні правила для порятунку життя собі та своїм близьким.

"Зберігаємо спокій і слухаємо, що ми вам говоритимемо", — йдеться в повідомленні.

Важливо розуміти, що в разі вибуху на Запорізькій АЕС той радіоактивний фон, який буде викинуто в повітря, зберігатиметься приблизно протягом однієї доби. Після цього він зменшиться приблизно на 80%.

"За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має зачинитися в себе у приміщенні, закрити вентиляційні системи, вимкнути кондиціонери, обігрівачі тощо", — продовжив Ігор Клименко.

Також мокрою ганчіркою або скотчем потрібно закрити всі отвори, які є в будинках або квартирах.

У Міністерстві внутрiшнiх справ зазначили, що в тому разі, якщо росіяни наважаться на цю катастрофу, буде видано чітку інструкцію зі вказівками та правилами поведінки на цей період часу.

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Нагадаємо, 25 червня глава ГУР Кирило Буданов озвучив терміни катастрофи на Запорізькій АЕС. Існує ризик того, що ЗС РФ можуть здійснити теракт на ЗАЕС із витоком радіації, щоб зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.