Бійці Нацгвардії знищили найсучаснішу російську БМД-4М за допомогою БПЛА (відео)

Розробники стверджують, що на БМД-4М встановлено надміцну алюмінієву броню, однак на практиці вона виявилася безсилою перед влучанням баражуючого боєприпасу.

У мережі з'явилося відео вогневого ураження українськими захисниками техніки окупантів. Так бійці Нацгвардії України знищили за допомогою баражуючого боєприпасу найсучаснішу російську бойову машину піхоти — БМД-4М. Кадри опубліковані 26 червня Ukraine Weapons Tracker.

Сумна для загарбників зустріч з українським безпілотником сталася на Донеччині. Коментуючи відео, оглядачі з Army Recognition зазначили, що під час операції українські війська використовували боєприпас місцевого виробництва, що свідчить про вміле використання ними саморобних військових технологій.

"Привабливість цих боєприпасів полягає в їхній економічності та повсюдній доступності. Стандартні цивільні безпілотники, на відміну від традиційної військової техніки, економічно доступні, що робить їх привабливою платформою для імпровізованих систем зброї", — пишуть оглядачі.

Також було підкреслено, що за певного рівня технічних знань і ресурсів ці безпілотники можуть бути перетворені на ефективну зброю. Тож дрони-камікадзе дають українським бійцям можливість завдавати прицільних ударів без використання дороговартісної зброї чи передових технологій.

Коротко про БМД-4М

Російська БМД-4М — це бойова машина піхоти-амфібія останнього покоління, призначена для десантування з повітря. Як стверджують виробники, вона "забезпечує підвищений захист, поліпшену мобільність і значну вогневу міць для повітряно-десантних підрозділів".

Озброєння машини представляє 100-мм гармата 2А70, 30-міліметрова автоматична гармата 2А72, спарений ПКМТ калібру 7,62, курсовий РПКС-74 калібру 5,45, а також ПТКР "Аркан".

Російська бойова машина піхоти БМД-4М

Двигун у 500 к.с. дає змогу розвивати БМП швидкість до 65 км на годину. А при подоланні водних перешкод швидкість машини становить 10 км на годину.

Також розробники стверджують, що на БМД-4М встановлено "надміцну алюмінієву броню", однак, як показує практика, така броня виявилася марною перед дроном-камікадзе кустарного виробництва.

Нагадаємо, українські захисники продовжують успішно просуватися на півдні України. Заступник міністра оборони Ганна Маляр 26 червня повідомила, що бійці ЗСУ звільнили населений пункт Рівнопіль, Донецької області.