"Петушині бої": ЗСУ показали, як росіяни "розважаються" на фронті (відео)

На кадрах видно, як російський військовий жорстоко побив свого побратима, спочатку кулаками, а після — палицею.

Бійці 110 окремої механізованої бригади показали ефектні кадри бійки російських військових. Відео було опубліковано в їхньому Telegram-каналі.

"Коли розлив не порівну…Одна із розваг у нас це перегляд "Пєтушиних байов", ці пєтушари скоро самі повбивають один одного… залишається спостерігати", — коментують бійці.

На кадрах можна побачити, як один із військових РФ накинувся на свого побратима і почав його бити. Спочатку росіянин просто бив його кулаками, а потім схопив палицю і продовжив бійку.

Поруч із тими, хто бився, стояли ще двоє окупантів, але вони не прийняли спробу втрутитися і розборонити побратимів. Побитий росіянин залишився лежати в кущах.

Відео знято з дрона. Точне місце розташування того, що відбувається, поки що невідоме.

ЗСУ показали бійку росіян

Нагадаємо, що 15 червня в російському Калінінграді двоє товаришів — один із прізвищем Свінко, а інший Хохол — під час застілля ледь не вбили один одного. Усе сталося через з'ясування, у кого менш українське прізвище. Товариші випивали в компанії та обговорювали соціальні, економічні та політичні проблеми Батьківщини. Якоїсь миті розмова перетікла в царину ономастики, і вони взялися обговорювати питання антропоніміки.

А в лютому в одній зі шкіл російського Челябінська на трьох людей напали невідомі з молотками в руках. Пізніше виявилося, що це міжнаціональна бійка дев'ятикласників, через яку довелося зупинити процес навчання учнів молодших класів.