Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Донеччині та випив кави з бійцями на АЗС (відео)

Керівник держави нагородив бійців, які відзначилися у важких боях в районі Бахмута, а також простояв у черзі за напоями на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Донеччині, а також дорогою заїхав на автозаправну станцію, де поспілкувався з бійцями та випив кави. У його Telegram опубліковано відповідне відео.

Керівник держави уже за традицією постояв у черзі на АЗС. Він поспілкувався з військовими, які перебували там у справах. Президент побажав бійцям бойової удачі та найголовнішого – здоров’я.

Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський оцінив рівень підрозділів ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Представники з'єднання відзначилися у важких боях в районі Бахмута.

Президент подякував українським військовим за захист суверенітету України та усіх наших родин. Він також вручив державні нагороди бійцям.

"Україна пишається кожним із вас", – звернувся до захисників керівник держави.

Ситуація на сході за минулий тиждень

За інформацією Міноборони України, на східному напрямку протягом тижня українські війська вели й оборонні, й наступальні дії та мали тактичний успіх. У Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники здійснювали свій наступ на Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках. У цих локаціях й нині тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів та випустив боєприпасів 315006.

Українські війська зуміли організувати наступальні дії в районах населених пунктів Ягідне, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км.

Нагадаємо, у березні Зеленський у Донецькій області зайшов на місцеву АЗС за чаєм. Керівник держави охоче фотографувався з усіма охочими. Глава держави наголосив, що Донбас — це українська земля, тому немає сумнівів у тому, що Україна переможе у цій війні.