У РФ хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ за будь-яку ціну через моральну травму, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни підриватимуть дамби, мінуватимуть поля, проводитимуть диверсії та інформаційні атаки, щоб зупинити українські війська.

Російські війська хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ за всяку ціну, оскільки не можуть змиритися з втратою раніше захоплених територій. Для росіян це психологічна травма. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram.

"Завдання РФ зараз — зупинити наш наступ за будь-яку ціну. Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть ядерною риторикою. Це завдання — максимум", — сказала вона.

За її словами, мінімальним завданням для ЗС РФ є гальмування українських військ, щоб підготувати свої сили до наступу.

Маляр зазначила, що росіяни психологічно легше переносять невдалі наступи, ніж вдалі контрнаступи України. Втрата захоплених земель для них — це одвічна ментальна травма. Вона їх демотивує і сильно деморалізує.

"Вони потім самі не зберуть своє військо, тому що бійці, як у Харківській області, почнуть масово відмовлятися виконувати накази. Отже, ми маємо розуміти це. Нашим військам зараз дійсно важко. Дуже", — заявила Маляр.

Попри це, як заявила чиновниця, Сили оборони впевнено просуваються вперед.

Нагадаємо, що Анна Маляр говорила, що російські поточні втрати у 8 разів вищі, ніж у ЗСУ. За її словами, російські війська намагалися просуватися на 5 напрямках, а ЗСУ наступають на півдні та сході України.

Крім того, 21 червня Маляр назвала найскладніший напрямок на фронті. Так, запеклі бої тривають на Лиманському напрямку, проте ЗСУ, попри ворожі штурми, мають частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.