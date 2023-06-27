Їх не більше 10: у Повітряних силах розказали цінність літака Іл-22, який збили "вагнерівці"

За словами речника Юрія Ігната, найважливіше у будь-якому літаку — це екіпаж, тому його втрата є "найціннішим здобутком".

Під час невдалої спроби ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина йти на Москву, його найманці збили рідкісний літак Іл-22. Він використовується як ретранслятор. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для НВ.

Найманці ПВК "Вагнер" під час спроби заколоту збили декілька гелікоптерів та літак. Відомо, що всього засоби ППО "вагнерівців" збили ударний Ка-52, військово-транспортний Мі-8, радіоелектронної боротьби Мі-8 та ударного типу Мі. Передостанній є важливим для армії РФ, бо їх в принципі не існує багато. Так само і з літаком Іл-22, яких у Повітряно-космічних силах РФ до 10 одиниць.

За словами Юрія Ігната, Іл-22 за час повномасштабної війни, українські ЗРК уражали такий борт, проте він отримував лише пошкодження. Літак зміг приземлитися на одну з російських баз, де ймовірно, його відновили.

"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх у Росії також є до 10 одиниць — як і А-50. Але ураження його вперше — це теж для нас гарні новини. І плюс льотчики — це найцінніший здобуток. Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", — пояснив Ігнат.

Іл-22 працює разом з літаком А-50У. Він є ретранслятором, тобто борт передає сигнал і повідомляє про ситуацію у повітрі. Також його інколи називають повітряним пунктом управління. Нині у РФ він не виробляється.

Нагадаємо, 25 червня Євген Пригожин заявив, що в них був "дурень ППОшник", який збивав усі повітряні цілі.

27 червня аналітики виявили, що літак Пригожина приземлився в Білорусі на військовому аеродромі Мачулищі.