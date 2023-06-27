Вчать вбивати та катувати: NYT про завдання ПВК "Вагнер" в Африці

Інструктори-"вагнерівці" тренують солдат Центральноафриканської республіки відрізати кінцівки, виривати нігті та спалювати людей живцем. Робиться це в обмін на ресурси — золото та алмази.

Найманці ПВК "Вагнер" чинять масові вбивства та тортури в країнах Африки, де вони тренують місцеві армії чи сили. Про це повідомляє The New York Times.

США та ЄС мають визнати мережу ПВК "Вагнер" терористичною організацією, рекомендує політична організація, яка займається питаннями Африки The Sentry. Злочини, які скоювали найманці, можуть бути прирівняні до воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Найманці масово вбивають людей, катують людей, також фіксуються факти зґвалтування в Центральноафриканській республіці.

Зазначається, що найманці навчають військовослужбовців ЦАР тим самим звірствам: катувати, відрізати кінцівки, виривати нігті, різати плоть ножами, спалювати людей живцем. Окрім цього інструктори навчають солдат шпигунству, рукопашному бою та допиту людей. Також їм "надають знання", як знищувати цілі у громадах, які можуть бути проти них.

"Центральноафриканська Республіка стала лабораторією терору групи Вагнера", — заявила старша розслідувальниця Sentry Наталя Духан.

Бойовики "Вагнера" воюють проти джихадистських угруповань у Малі та підтримують генералів у Судані в обмін на доступ до природних ресурсів і політичний вплив. Проте найбільше найманці присутні саме в ЦАР. Вони знаходяться в одній з найбідніших країн світу з 2018 року. В ЦАР "вагнерівці" вирубують ліси, займаються видобутком золота та алмазів, а також масовими вбивствами цивільних.

У РФ офіційно заявляють, що ПВК "Вагнер" виконують лише функції безпеки.

"І Центральноафриканська Республіка, і Малі звернулися до ПВК Вагнера "з проханням гарантувати безпеку їхнього керівництва", — сказав головам МЗС РФ Лавров.

Нагадаємо, 28 листопада табір найманців ПВК "Вагнер" у ЦАР зазнав авіаудару в районі міста Босангоа.

30 травня ЗМІ писали, що ПВК "Вагнер" постачають зенітні ракети повстанцям у Судані.