"Звільнить території через 16 років": у США оцінили темпи контрнаступу ЗСУ, — WP

На думку професора Гарварду Грема Еллісона, "мирні" угоди й чергова пауза не приведуть до закінчення війни, оскільки Путін не відмовиться від своїх амбіцій повного захоплення України. Якщо на фронті збережуться поточні темпи просування ЗСУ — на деокупацію регіонів підуть роки.

Якщо українська армія не зможе використати у своїх інтересах несподівану можливість, яку надала спроба держперевороту у РФ, надалі бойові зіткнення можуть піти за зовсім іншим сценарієм. Про це пише Грем Еллісон, професор Гарвардського університету ім. Дугласа Діллона у своїй колонці для The Washington Post.

У лютому 2022 року російські війська за тиждень захопили понад 1500 кв. кілометрів української території. Далі був другий етап війни: під час контрнаступу ЗСУ вдалося відкинути російські війська, причому щотижня відвойовувалися сотні кілометрів.

До листопада 2022-го війна вступила в третю фазу — і за останні вісім місяців, попри високі втрати, жодній зі сторін не вдалося захопити близько 150 км за один тиждень.

На четвертому тижні українського контрнаступу ЗСУ просувалися менш ніж на 80 кв. км на тиждень. По обидва боки лінії зіткнення збудовані окопи й розміщені мінні поля, що ускладнює домогтися необхідного для успішного прориву співвідношення сил 3 до 1.

Проста арифметика. На сьогодні під контролем РФ залишається близько 17% території, яка колись належала Україні. Якщо темпи просування ЗСУ будуть не вищими, ніж досі, тоді на повернення окупованої території Україні знадобиться 16 років.

Голова Міноборони США Ллойд Остін визнав, що американці озброювали та навчали українських військових для цієї кампанії в надії на "приголомшливий успіх". Стосовно контрнаступу України залишається кілька запитань без відповідей: чому дії ЗСУ не були ефективнішими, і також ніхто поки не пояснив, чому Україна довго чекала, щоб піти в атаку.

Історія нагадує, що до воєнних успіхів додається неабияка частка випадкових чинників, зумовити які настільки ж складно, як заздалегідь назвати переможця НБА або Чемпіонату світу з футболу. Якщо через невдалий заколот Пригожина в російських солдатів буде менше мотивації, щоб ризикувати своїм життям, тоді пригожинський заколот стане тією соломинкою, що "переломить спину верблюда".

Якщо ж за літо з боку ЗСУ не буде суттєвого прориву, тоді, можливо, країни Заходу більше схилятимуться до того, щоб почати мирний діалог із РФ, погодившись із пропозицією глобального Півдня.

Якщо мирна угода або фактичне припинення вогню будуть досягнуті — кожна зі сторін спробує продати це за "перемогу" своїм ключовим виборцям. На думку експерта, "мирна" угода і чергова пауза в тривалому військовому конфлікті не означає кінця війни, оскільки Путін не відмовиться від своїх амбіцій повного захоплення України, а українці не відмовляться від своїх вимог повернути всю свою територію.

Автор публікації зазначає мужність і стійкість Зеленського та його українських колег у протистоянні спробі Росії стерти Україну з лиця землі, що перевершило будь-які очікування на Заході. На думку Еллісона, якщо ж період відновлення буде настільки ж успішним, тоді Україна може стати новою Західною Німеччиною або Південною Кореєю.

Офіційна позиція Вашингтона полягає в тому, що Києву вирішувати, коли проводити наступальні операції, а також і мирні переговори з РФ.

Нагадаємо, що у ВМС розкрили завдання броньованого катера "Кентавр", який за час повномасштабної війни виконав 15 бойових завдань.

Також повідомлялося, що у РФ заявили про зростання рейтингу Путіна після заколоту.