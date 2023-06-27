Не тільки десант, а й перехоплення ракет: у ВМС розкрили деталі завдань "Кентавра" (відео)

Броньований катер за час повномасштабної війни виконав 15 бойових завдань: висаджували десант на берег, прикривали їх вогнем, а також рятували побратимів підбитого корабля.

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На озброєнні Військово-морських сил України є катери "Кентавр", які з початку повномасштабної війни виконують завдання на воді. Про місії екіпажу розповіли у сюжеті телерадіостудії Міноборони України "Бриз".

Один з членів екіпажу Олег працював на заводі "Кузня на Рибальському", де він особисто працював над створенням "Кентавру". Усього моряки виконали вже 15 бойових завдань, частина з яких дала змогу деокупувати південь України. Серед них була місія, коли треба було прикривати десант, який висаджували на берег. Характеристики катера дають змогу йому трохи заходити на мілину, щоб висадити 30 бійців на берег.

Командир екіпажу Олександр каже, що під час одного із завдань вони навіть збили дві російські ракети. Для цього на борту десантного бронекатера є переносні зенітно-ракетні комплекси. Також військові виконували завдання з порятунку побратимів з іншого катера, який підбила російська ракета. Військовослужбовці в умовах світломаскування змогли підійти до моряків непоміченими для окупантів. Вони дали знати про себе запаливши шашку, а потім одразу кинули її у воду, щоб ворог їх не побачив.

Окремий епізод — пошкодження бронекатера після ракетної атаки ЗС РФ. Частина екіпажу отримала поранення, проте бійці змогли врятувати "Кентавр". Після ремонту машина повернулась в стрій.

Нагадаємо, 5 липня 2021 року "Кузня на Рибальському" відновила будівництво катерів для української армії.

26 травня 2023 року в стрій ВМС України ввели бронекатер "Буча", який має ПТРК та дві гармати на борту.