РФ обстріляла Кременчук у річницю трагедії в ТЦ "Амстор": на місце виїхали медики

За даними Повітряних сил, ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні з літаків Ту-22М3. Вибухи також чули в Сумській області, через яку крилаті ракети рухалися в напрямку Полтавщини.

ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Україні, а потужні вибухи прогриміли в Кременчуці Полтавської області. Про це інформувала пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ 27 червня.

Противник випустив крилаті ракети з літаків Ту-22м3 і заходили вони з Сумської області в напрямку Кременчука в Полтавській області.

Через кілька хвилин там пролунали гучні вибухи, за інформацією журналістів "Суспільного". Крім того, місцеві помітили, що після інциденту на місце вибуху масово вирушили бригади швидкої допомоги.

Чи був приліт і чи є постраждалі внаслідок ракетної атаки російських окупантів — невідомо. Місцева влада ніяк не прокоментувала ситуацію на момент публікації матеріалу.

Окремої уваги вартий той факт, що 27 червня річниця ракетного удару російських окупантів по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці. Тоді будівля була фактично знищена і ворожий снаряд забрав життя 22 безвинних людей.

"Кременчужани ніколи не пробачать цей злочин і ніколи не забудуть цю трагедію. У місті закладено сквер пам'яті, в якому висадили дерева в пам'ять про кожного загиблого. Вічна пам'ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким", — написав про трагедію мер Кременчука Віталій Малецький.

За інформацією "Суспільного", вибухи також було чути і в Сумській області, але що саме це було — не повідомляють.

Після цього пішли відбої ракетних загроз по країні і літаки противника відійшли від пускових рубежів.

Оновлено. Інформація про швидкi, які нібито виїхали на місце події, не підтвердилась. У момент вибухів у місті проводився похоронний захід, а видання Obozrevatel визнало помилку та виправило інформацію

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося про те, що російські окупанти обстріляли Нікополь, унаслідок чого загинули люди. Удар із важкої артилерії було завдано після обіду по приватному підприємству, де перебували працівники.