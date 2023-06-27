На нас чекає велика робота: у ЄС заявили про просування "формули миру" Зеленського

За словами Борреля, Євросоюз планує підготувати 30 тисяч українських військових, а після нещодавніх подій у Росії варто подвоїти постачання зброї в Україну.

Рада міністрів Європейського Союзу у закордонних справах підтримує запропоновану президентом України Володимиром Зеленським "формулу миру" і планує займатися її просуванням. Про це в понеділок, 26 червня заявив Високий представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Євросоюз займається пошуком ширшої підтримки для української формули миру, що складається з 10 пунктів.

"Це буде велика робота для Європейської ради, а також для мене, щоб домогтися підтримки України по всьому світу, підтримки для справедливого, чесного і тривалого миру. ЄС продовжить підтримувати глобальні контакти з метою пошуку тривалого миру для України відповідно до принципів Статуту ООН", — наголосив Боррель.

Він додав, що в рамках військової місії Євросоюзу для Києва, 24 тисячі українських захисників уже пройшли тренування. Загалом, за його словами, Євросоюз прагне підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.

Коментуючи нещодавні події в Росії, Боррель наголосив, що варто подвоїти постачання зброї в Україну.

Формула світу — основні пункти:

радіаційна та ядерна безпека,

продовольча та енергетична,

звільнення всіх полонених і депортованих,

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку,

виведення російських військ і припинення бойових дій,

справедливість,

захист природи,

недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

9 грудня 2022 року президент України виступив перед учасниками TRT World Forum 2022. У виступі лідер України озвучив складові національної "формули миру".

У середині травня 2023 року четвертий саміт Ради Європи затвердив підсумкову резолюцію, у якій заявив про політичну підтримку "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Фокус розбирав у своєму матеріалі, чи зміг лідер України презентувати свою формулу миру світовим лідерам і політикам.