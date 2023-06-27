Бунт ПВК "Вагнер": у Кремлі сподіваються на дотримання домовленостей учасниками заколоту

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, досягнуті домовленості реалізовуються. А Путін проявив волю, щоб не допустити гіршого.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі покладають надії на те, що всі учасники домовленості, до якої дійшли сторони після спроби збройного заколоту, будуть неухильно виконувати дані обіцянки. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Домовленості, які було дано з метою уникнення найгіршого розвитку подій, реалізовуються", — йдеться в публікації.

Була виконана величезна робота і проявлена воля Путіна, щоб не допустити найгіршого сценарію, уточнив Пєсков.

Кремлівський спікер не став коментувати те, яку оцінку нещодавнім подіям у РФ дав білоруський політик Олександр Лукашенко, додавши, що Путін високо оцінив зусилля свого білоруського колеги.

Він також вважає, що у врегулюванні заколоту, який влаштував керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, головну роль зіграли зусилля президента РФ і його воля "не допустити гіршого".

Пєсков також не був згоден з оцінкою того, що позиції російського режиму похитнулися після розпочатого збройного заколоту. А відгук громадськості він назвав "ультраемоційними істериками", які прориваються через інтернет.

Нагадаємо, що у РФ вирішили припинити кримінальне переслідування голови ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який житиме в Білорусі.

Також повідомлялося, що Путін може готувати пастку для ПВК "Вагнер". Таке припущення висунули аналітики "Інституту дослідження війни" 26 червня.