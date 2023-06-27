"Демілітаризація РФ": на озброєнні окупантів помітили рідкісну РСЗВ "Град-1" на базі ЗІЛ

"Град-1" має декілька відмінностей від РСЗВ "Град": у нього шасі на базі ЗІЛа, менша кількість реактивних снарядів та дальність стрільби. Бійці ЗСУ її вже знищили.

У російських військ вперше помітили реактивну систему залпового вогню 9К55 "Град-1". Фотографію опублікував військовий у твіттері, передає Фокус.

Аеророзвідники ЗСУ помітили на полі бою "Град-1", який побудовано ще на базі ЗІЛ-131. Як зазначив боєць, установка "в процесі знищення". На озброєні української армії такі пускові є, але всі вони трофейні. До початку повномасштабного вторгнення ЗСУ їх не мали.

Що відомо про "Град-1"?

9К55 "Град-1" — це радянська РСЗВ, яка створена на базі ЗІЛ-131. Машина розроблена у 1976 році для полкового рівня. Усього було виготовлено понад 500 одиниць. Пускова установка майже така сама, як і у БМ-21 "Град": 36 направляючих (а не 40, як у БМ-21) з некерованими реактивними снарядами. Максимальна дальність стрільби складає 15 км, але у РФ є пакет модернізації, який збільшує дальність до 40 км, як і БМ-21. Призначення РСЗВ — знищення живої сили та бойової техніки ворога на відкритій території.

ЗСУ вже знищили рідкісну РСЗВ

При цьому система 9К55 складається з декількох складових — транспортної та бойової машини, а також некеровані боєприпаси та комплекс зі спеціальним обладнанням 9Ф380.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ писали, що РФ почала використовувати рідкісну РСЗВ ДП-62 "Дамба" для охорони окупованого Севастополя.

9 травня на озброєнні ЗСУ помітили румунські РСЗВ APR-40. Їхня передача публічно не анонсувалась.